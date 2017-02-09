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    В мире

    В США отменены более 1,5 тыс авиарейсов в ожидании снежного шторма

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    Работающая в основном в аэропортах Нью-Йорка (JFK) и Бостона JetBlue, по данным сервиса FlightAware, отменила почти 600 запланированных на четверг рейсов. Компания American отказалась более чем от 400 вылетов из хабов в Нью-Йорке и Филадельфии.
    Отмена авиарейсов в ньюйоркском аэропорту. Архивное фото
    REUTERS Adrees Latif

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Более 1,5 тысяч авиарейсов отменены в США из-за снежного шторма, который, как ожидается, придет на северо-восток страны в ближайшие часы.

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    На предупреждение пошли сразу три авиакомпании. Работающая в основном в аэропортах Нью-Йорка (JFK) и Бостона JetBlue, по данным сервиса FlightAware, отменила почти 600 запланированных на четверг рейсов. Компания American отказалась более чем от 400 вылетов из хабов в Нью-Йорке (LaGuardia) и Филадельфии. Около 180 рейсов отменила Southwest.

    Согласно прогнозам погоды, в Нью-Йорке, Филадельфии, Питтсбурге, Бостоне и других городах в ночь на четверг начнутся снегопады, которые днем усилятся ветром. По данным портала weather.com, здесь может выпасть до 30 сантиметров снега.

    В Нью-Йорке в среду термометр показывает +16 градусов, в столице США Вашингтоне — +21. Но по прогнозам, в ночь на пятницу похолодает минимум до —7. В выходные прогнозируется столь же резкое потепление. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио уже призвал не ориентироваться на яркое солнце за окном, а готовиться к метели и осадкам до 30 см снега.

    Ранее сообщалось, что губернатор Луизианы Джон Белл Эдвардс объявил режим ЧП на территории штата в связи с обрушившимися на южные районы торнадо.

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