Последствия серии разрушительных торнадо в Луизиане

Губернатор Луизианы Джон Белл Эдвардс объявил режим ЧП на территории штата в связи с обрушившимися на южные районы торнадо.

"Мне больно видеть снова страдания семей Луизианы из-за разрушительных торнадо сегодня. Мы работаем не покладая рук, чтобы каждый житель штата, пострадавший от шторма, получил необходимые ресурсы как можно скорее", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора.

Во вторник на юге Луизианы было зафиксировано по меньшей мере три торнадо — на востоке Нового Орлеана, недалеко от города Доналдсонвилл, а также в городе Киллиан. Многие строения и дома были серьезно повреждены, в отдельных районах оборваны линии электропередачи. Десятки человек пострадали, порядка 10 тысяч домов остались без света.

Согласно данным, опубликованным на сайте губернатора, всего на территории штата было зафиксировано шесть торнадо.

Метеорологический центр США в городе Норман, штат Оклахома, сообщил, что из-за непогоды в зоне риска находятся 2,7 миллиона жителей Луизианы, Миссисипи и Алабамы.