наверх
08.02.201706:17
Курсы валют НБУ
  • EUR28.86- 0.35
  • USD27.03- 0.23
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Луизиане объявлен режим ЧП в связи с серией торнадо

    (обновлено: )2201
    Во вторник на юге Луизианы было зафиксировано по меньшей мере три торнадо - на востоке Нового Орлеана, недалеко от города Доналдсонвилл, а также в городе Киллиан.
    Торнадо в США. Архивное фото
    REUTERS Courtesy of Nathaniel R. Maine

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Губернатор Луизианы Джон Белл Эдвардс объявил режим ЧП на территории штата в связи с обрушившимися на южные районы торнадо.

    Последствия торнадо в г. Олбани, штат Джорджия, США
    REUTERS Tami Chappell
    Олбани, штат Джорджия: последствия торнадо

    "Мне больно видеть снова страдания семей Луизианы из-за разрушительных торнадо сегодня. Мы работаем не покладая рук, чтобы каждый житель штата, пострадавший от шторма, получил необходимые ресурсы как можно скорее", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора.

    Во вторник на юге Луизианы было зафиксировано по меньшей мере три торнадо — на востоке Нового Орлеана, недалеко от города Доналдсонвилл, а также в городе Киллиан. Многие строения и дома были серьезно повреждены, в отдельных районах оборваны линии электропередачи. Десятки человек пострадали, порядка 10 тысяч домов остались без света.

    Согласно данным, опубликованным на сайте губернатора, всего на территории штата было зафиксировано шесть торнадо.

    Метеорологический центр США в городе Норман, штат Оклахома, сообщил, что из-за непогоды в зоне риска находятся 2,7 миллиона жителей Луизианы, Миссисипи и Алабамы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией
    Памятник Бандере
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Школа
    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине
    Павел Климкин. Архивное фото
    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?