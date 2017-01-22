В США в результате торнадо погибли 11 человек, 23 ранены - СМИ

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КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В результате торнадо в американском штате Джорджия погибли 11 человек, 23 ранены. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя местной службы по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Хоуден.

По словам Хоуден, люди погибли в трех округах центральной части штата.

Подробностей о происшествии пока нет.

Ранее сообщалось, что жертвами торнадо в штате Миссисипи стали четыре человека. Все они проживали в городе Хаттисберг, в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным телеканала, еще четверо жителей штата Миссисипи пострадали, стихия разрушила по меньшей мере 20 домов.

Напомним, на территории одного из островов государства Папуа — Новая Гвинея в Тихом океане случилось землетрясение магнитудой 8,0. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.