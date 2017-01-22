наверх
22.01.201721:40
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    В США в результате торнадо погибли 11 человек, 23 ранены - СМИ

    (обновлено: )14
    Согласно информации представителя местной службы по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Хоуден, люди погибли в трех округах центральной части американского штата Джорджия.
    Торнадо. Архивное фото
    Скриншот видео на Youtube

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В результате торнадо в американском штате Джорджия погибли 11 человек, 23 ранены. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя местной службы по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Хоуден.

    Над Италией пронесся ураган с торнадо. Видео
    Видеоканал Danny slangewal на Youtube
    Над Италией пронесся ураган с торнадо

    По словам Хоуден, люди погибли в трех округах центральной части штата.

    Подробностей о происшествии пока нет.

    Ранее сообщалось, что жертвами торнадо в штате Миссисипи стали четыре человека. Все они проживали в городе Хаттисберг, в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным телеканала, еще четверо жителей штата Миссисипи пострадали, стихия разрушила по меньшей мере 20 домов.

    Напомним, на территории одного из островов государства Папуа — Новая Гвинея в Тихом океане случилось землетрясение магнитудой 8,0. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Саакашвили на инаугурации президента США Дональда Трампа
    Президентство Трампа: протесты, первые указы
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Экономика Украины. Падение гривны
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок