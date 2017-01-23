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    В мире

    Число жертв торнадо в США достигло 18 человек

    Тема:

    Катаклизмы в мире: землетрясение на Суматре (118)

    (обновлено: )16
    Представитель агентства по чрезвычайным ситуациям штата Джорджия Кэтрин Хоуден сообщила о новых жертвах торнадо в штате, подтвердив гибель еще трех человек.
    Последствия торнадо в США
    Facebook Angela Williford

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Число жертв торнадо на юго-востоке США достигло 18 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Ранее сообщалось о 11 погибших.

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    Представитель агентства по чрезвычайным ситуациям штата Джорджия Кэтрин Хоуден сообщила о новых жертвах в штате, подтвердив гибель еще трех человек.

    Президент США Дональд Трамп пообещал федеральную помощь штатам Джорджия, Флорида и Алабама, пострадавшим от торнадо, штормов и ливней.

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