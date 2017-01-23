Число жертв торнадо в США достигло 18 человек

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Число жертв торнадо на юго-востоке США достигло 18 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось о 11 погибших.

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Представитель агентства по чрезвычайным ситуациям штата Джорджия Кэтрин Хоуден сообщила о новых жертвах в штате, подтвердив гибель еще трех человек.

Президент США Дональд Трамп пообещал федеральную помощь штатам Джорджия, Флорида и Алабама, пострадавшим от торнадо, штормов и ливней.