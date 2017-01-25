Японские истребители поднимались по тревоге из-за Ту-95 ВС РФ

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Истребители японских военно-воздушных сил самообороны были подняты по тревоге из-за облета территории страны тремя российскими Ту-95, сообщил Объединенный штаб сил самообороны Японии.

Российские стратегические бомбардировщики облетели всю территорию Японии вдоль побережья Японского моря и Тихого океана. Воздушное пространство при этом нарушено не было, сообщает штаб.

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Последний раз подобный облет всей территории российские самолеты совершали в январе прошлого года.