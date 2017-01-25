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    Японские истребители поднимались по тревоге из-за Ту-95 ВС РФ

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    По информации Объединенного штаба сил самообороны Японии, российские стратегические бомбардировщики Ту-95 облетели всю территорию Японии вдоль побережья Японского моря и Тихого океана.
    Самолеты Ту-95 ВВС РФ. Архивное фото
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Истребители японских военно-воздушных сил самообороны были подняты по тревоге из-за облета территории страны тремя российскими Ту-95, сообщил Объединенный штаб сил самообороны Японии.

    Российские стратегические бомбардировщики облетели всю территорию Японии вдоль побережья Японского моря и Тихого океана. Воздушное пространство при этом нарушено не было, сообщает штаб.

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    Последний раз подобный облет всей территории российские самолеты совершали в январе прошлого года.

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