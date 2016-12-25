Польша купит у США ракеты для истребителей F-16

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Польша и Соединенные Штаты Америки подписали договор о поставках в Польшу ракет класса "воздух-земля" Jassm Extended Range, с радиусом действия до 1 тыс. км, сообщает Польское радио.

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В конце ноября на заключение такого соглашения согласился Госдепартамент США. В его официальном сообщении сказано, что договор "укрепит безопасность важного союзника США в НАТО".

Ракеты являются вооружением для самолетов F-16. Стоимость контракта составляет 940 млн злотых.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Украины уже получают ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинского производства, Украина наладила полный цикл производства ракет и может делать любые типы и модификации.