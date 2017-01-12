Войска США в Польше завершат доминирование РФ в Европе – Минобороны Польши

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Размещение войск США и НАТО в Польше завершит российское доминирование в Европе, считает глава Минобороны страны Антони Мачеревич.

Военнослужащие США прибывают в Польшу в рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve), бригада пробудет в стране девять месяцев. Планируется, что смена должна произойти так, чтобы между ротациями не было перерывов, и в регионе на постоянной основе находились американские силы.

Военные будут принимать участие в учениях с европейскими союзниками, в состав бригадной боевой группы входят порядка 3,5 тысячи военных, 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, более 400 автомобилей Humwee, а также 144 БМП Bradley.

"Ялта закончилась. Можно сказать, что … обуславливание существования польского государства советским решением, из-за которого еще в течение (многих) лет после 1989 года мы должны были постоянно размышлять, не наложат ли русские вето против того или иного действия, можем ли мы действительно делать то, что хорошо для народа, — все это закончилось. Российское вето на территории Центральной Европы, в Польше раз и навсегда закончилось", — заявил Мачеревич в эфире Польского телевидения.

По его словам, избранный президент США Дональд Трамп и номинированные на высокие должности американские политики знают Россию и "знают, что она является угрозой", поэтому изменения отношения к РФ в ближайшее время ожидать не стоит. Мачеревич также прокомментировал заявление Москвы о том, что Россия не является угрозой ни для кого, в том числе для Польши, а размещение танковой бригады в Восточной Европе является провокацией.

"Эти слова выражают как опасение, страх, так и большое разочарование, что заканчивается этап доминирования сначала советского, а теперь российского, над Центральной Европой. А именно над ключом от Европы, которым является Польша. Надо отдавать себе отчет, и наши американские союзники это знают и именно поэтому в Польше будет находиться командование танковой бригады и сил НАТО, что Польша является ключом от Европы. Является той территорией, которая в связи со своим размером, численностью населения и готовностью к обороне и численностью армии… принимает решение о том, будет ли удержано возможное российское нападение, или нет", — считает глава польского Минобороны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает как угрозу наращивание военного присутствия США в Европе у границ РФ и воспринимает это негативно.