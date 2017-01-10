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Брату и племяннику Пан Ги Муна предъявили обвинения по делу о взяточничестве

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По информации СМИ, племянник экс-генсека Пан Чу Хён и его брат Пан Ги Сан обвиняются в сговоре с целью подкупа официальных представителей ближневосточных стран.
Экс-генеральный секретарь Организации объединенных наций Пан Ги Мун. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Власти США предъявили обвинения брату и племяннику бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по делу о взяточничестве, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документы суда.

Обвинительное заключение было подано в суд Манхеттена. Согласно документам суда, племянник экс-генсека Пан Чу Хён и его брат Пан Ги Сан обвиняются в сговоре с целью подкупа официальных представителей ближневосточных стран.

Другие подробности дела не сообщаются.

Напомним, Пан Ги Мун покинул свой пост в субботу, 31 декабря, после двух пятилетних сроков. С 1 января генсеком ООН стал Антониу Гутерреш из Португалии.

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