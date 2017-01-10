Брату и племяннику Пан Ги Муна предъявили обвинения по делу о взяточничестве

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Власти США предъявили обвинения брату и племяннику бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по делу о взяточничестве, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документы суда.

Обвинительное заключение было подано в суд Манхеттена. Согласно документам суда, племянник экс-генсека Пан Чу Хён и его брат Пан Ги Сан обвиняются в сговоре с целью подкупа официальных представителей ближневосточных стран.

Другие подробности дела не сообщаются.

Напомним, Пан Ги Мун покинул свой пост в субботу, 31 декабря, после двух пятилетних сроков. С 1 января генсеком ООН стал Антониу Гутерреш из Португалии.