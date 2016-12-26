Пан Ги Мун опережает в рейтинге других кандидатов на выборах в Южной Кореи

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Генсек ООН Пан Ги Мун незначительно опережает бывшего лидера оппозиции Южной Кореи Мун Чжэ Ина согласно опросу общественного мнения, проведенному в преддверии досрочных выборов президента этой страны, результаты которого приводит агентство RealMeter, сообщает РИА Новости.

По его данным, популярность Пан Ги Муна, обязанности которого на посту главы всемирной организации заканчиваются 31 декабря, за неделю возросла на 2,8%, достигнув 23,3% опрошенных.

Его рейтинг поднялся после появления сообщений в СМИ о том, что Пан Ги Мун намерен после возвращения в Южную Корею в середине января в дальнейшем посвятить себя развитию страны, повышению благосостояния ее граждан. Его слова были расценены как намек на готовность баллотироваться на пост президента Республики Корея, несмотря на то, что резолюция Генассамблеи ООН под номером 11(1) от 24 января 1946 года призывает генерального секретаря организации воздерживаться от занятия государственных постов сразу после окончания его полномочий.

Согласно опросу RealMeter, Мун Чжэ Ина в Южной Корее поддерживают 23,1% граждан страны, что на 0,6% меньше по сравнению с предыдущим рейтингом. За нынешнего лидера Демократической партии Ли Чжэ Мёна выступают 12,3% (со снижением на 2,6%), а еще одного претендента на пост президента страны — предпринимателя и программиста Ан Чхоль Су поддерживают 8,2% опрошенных (на 0,1% меньше).

Выборы в Республике Корея будут проводиться раньше срока из-за импичмента президента страны Пак Кын Хе в связи с крупным коррупционным скандалом вокруг ее давней приближенной Цой Сун Силь. Сейчас судьбу Пак Кын Хе решает Конституционный суд, который должен вынести решение к лету 2017 года, после чего должны состояться выборы нового главы государства.