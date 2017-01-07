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В Турции арестовали пять человек по делу об убийстве посла РФ – СМИ

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Убийство российского посла в Турции (75)

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Согласно информации, арестованным сотрудникам полиции - Илькеру Эру, Абдулькадиру Ягину, Эрдогану Эрдинчли и Зийе Шехиотглу - предъявлено обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".
Посол РФ в Турции Андрей Карлов за несколько мгновений до покушения
Haaretz.com, twitter

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В Турции полиция арестовала пять человек по делу об убийстве посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на прокуратуру города Измир.

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Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".

Сообщается, что четверо из пяти арестованных были сослуживцами Алтынташа в органах МВД. По информации прокуратуры, пятым арестованным является активист организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), курировавший сторонников организации из числа курсантов полицейской школы имени Рушту Унсала в Измире, где обучался Алтынташ.

По версии прокуратуры, куратором FETÖ оказался Сулейман Эрген. Сообщаются также имена арестованных сотрудников полиции: Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиотглу, которым предъявлено обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".

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