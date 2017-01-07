Греция выплатит 1 млн евро за информацию о террористке - СМИ

Геннадий Мельник — Афины, РИА Новости Украина

Власти Греции выплатят вознаграждение в один миллион евро информатору, благодаря которому в четверг удалось арестовать одну из наиболее разыскиваемых террористок — Полу Рупу, сообщает газета "Катимерини".

Власти Греции в январе 2014 года объявили награду в 4 миллиона евро за поимку группы террористов, в том числе 1 миллион евро за информацию о лидерах террористической организации "Революционная борьба" Никосе Мазиотисе и его супруге Поле Рупе. Мазиотиса арестовали летом 2014 года, а Рупе удавалось скрываться еще два с половиной года.

"Полицейские вышли на её след благодаря информатору, который пришёл в полицию три недели назад и предоставил важную информацию, получив гарантии выплаты вознаграждения", — пишет "Катимерини". Информатору предложили также проходить по программе защиты свидетелей.

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Как отмечают СМИ, полиция сделает все, чтобы избежать даже малейшей утечки данных об информаторе из опасений за его жизнь, поскольку иначе будет скомпрометирована вся системы выплаты вознаграждения за информацию о преступниках.

При задержании Рупа не оказала сопротивления, поскольку в квартире находился ее 6-летний сын, родившийся в тюремной больнице летом 2010 года, когда она и Мазиотис были арестованы в первый раз. В 2011 году супруги-террористы были отпущены под подписку о невыезде, поскольку истек предельный 18-месячный срок нахождения под стражей без суда, и скрылись. Заочно они были приговорены к 50 годам тюрьмы. Помимо этого суд приговорил Мазиотиса к пожизненному заключению, а Рупе дал заочно 11 лет тюрьмы за взрыв автомобиля 10 апреля 2014 года возле Банка Греции. В заминированном автомобиле было 75 килограммов взрывчатки.

Как сообщила полиция, ребенок был передан органам опеки.

В ответ Рупа и Мазиотис объявили голодовку, их заявление было опубликовано на интернет-портале анархистских организаций. Рупа заявила, что шестилетний ребенок стал "военнопленным" в войне государства и потребовала передать ребёнка родной бабушке или тете.

Голодовку солидарности объявила и 25-летняя сообщница, арестованная за укрывательство Рупы.

В пятницу Рупа предстала перед судебным следователем, который предъявил ей новые обвинения в создании террористической организации, незаконном владении оружием и взрывчатыми веществами, краже с целью совершения террористических актов.

В гараже были найдены два угнанных автомобиля, большое количество оружия, боеприпасы, взрывчатка.

В квартире были найдены записки с именами политиков и предпринимателей, и возможно, что Рупа и ее сообщники готовили теракты против них или собирались упоминать их в своих воззваниях, пишет "Катимерини".

В суде Рупа вновь повторяла революционные лозунги. "Да здравствует революция!" — заявила она, входя в суд, а на заседании говорила, что она "революционер и ей не за что извиняться".

Как сообщил официальный представитель полиции журналистам, помимо прочего Рупа предъявлено обвинение в попытке освободить заключенных из тюрьмы Коридаллос в феврале 2016 года, когда Рупа пыталась захватить вертолет. Ее также обвиняют в ограблении отделения банка 25 июня 2015 года. Тогда добычей грабителей стали 300 тысяч евро.

"Революционная борьба" действовала несколько лет. Она была внесена в список террористических организаций госдепартамента США за обстрел посольства США в Афинах из гранатомета в 2007 году.