Две тысячи жителей Гаваны получили разрешение на домашний интернет

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Правительство Кубы в рамках пилотного проекта, который реализуется в Гаване, впервые в истории страны разрешило 2 тыс жителям провести домашний интернет.

В стране один из самых низких показателей по доступу пользователей к интернету. Об этом сообщило агентство Reuters, которое побывало в доме одного из участников эксперимента 67-летней преподавательницы университета.

"Это как исполнение мечты", — поделилась она впечатлением с агентством.

Сообщается, что эксперимент был начат две недели назад.

Население Кубы, составляющее 11,2 млн человек до сих пор могло воспользоваться интернетом только в специально отведенных для этого точках с Wi-Fi. Причем, с оплатой около 1,5 долл за час, что составляет около 5% среднего месячного дохода жителя Кубы, говорится в сообщении.

Отмечается, что к участию в эксперименте были допущены в основном представители интеллектуальных профессий: академики, доктора.