Россия
RSS

РФ должна быть готова к отключению от мирового интернета - советник Путина

(обновлено: )41
Моветник президента РФ, председатель совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко отметил, что критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на территории РФ.
Советник президента РФ Герман Клименко
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В отношениях РФ и Запада высока вероятность "тектонических сдвигов" в сторону ухудшения, а в случае введения новых санкций не должна быть нарушена работа всемирной сети в стране, заявил советник президента РФ, председатель совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко, сообщает РИА Новости Прайм.

Шапка Савченко взорвала интернет
Соцсети
Шапка Савченко рассмешила интернет и завела собственный твиттер

Он напомнил, что западные партнеры не так давно отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. "Высока вероятность "тектонических сдвигов" в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения. Поэтому перед нами стоит задача — отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев. Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети", — сказал Клименко в интервью RT.

"Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить", — добавил советник президента РФ.

Ранее в ноябре Минкомсвязь разработала законопроект по контролю над всей инфраструктурой российского интернета. Предлагаемые поправки министерства в отраслевой закон "О связи" призваны обеспечить "целостность, непрерывность, стабильность, устойчивость и защищенность функционирования российского национального сегмента" интернета.

Ранее сообщалось, что в четверг президент США Барак Обама объявит о санкциях против РФ из-за якобы причастности к кибератакам.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Владимир Гройсман
Год 2016, прощай! Итоги
Донбасс: блокада и пиар
Освобождение Сирии
Крушение Ту-154. Расследование