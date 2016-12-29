РФ должна быть готова к отключению от мирового интернета - советник Путина

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В отношениях РФ и Запада высока вероятность "тектонических сдвигов" в сторону ухудшения, а в случае введения новых санкций не должна быть нарушена работа всемирной сети в стране, заявил советник президента РФ, председатель совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко, сообщает РИА Новости Прайм.

Он напомнил, что западные партнеры не так давно отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. "Высока вероятность "тектонических сдвигов" в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения. Поэтому перед нами стоит задача — отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев. Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети", — сказал Клименко в интервью RT.

"Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить", — добавил советник президента РФ.

Ранее в ноябре Минкомсвязь разработала законопроект по контролю над всей инфраструктурой российского интернета. Предлагаемые поправки министерства в отраслевой закон "О связи" призваны обеспечить "целостность, непрерывность, стабильность, устойчивость и защищенность функционирования российского национального сегмента" интернета.

Ранее сообщалось, что в четверг президент США Барак Обама объявит о санкциях против РФ из-за якобы причастности к кибератакам.