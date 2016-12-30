Маккейн назвал запоздалыми и несерьезными санкции Обамы против РФ

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Председатель комитета по вооруженным силам США Джон Маккейн считает, что администрация Барака Обамы запоздала с санкциями против РФ, и они не будут серьезными.

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США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки".

"Мы слышали, что администрация Обамы берется за действия, я приветствую их, но с этими действиями запоздали. Зная администрацию Обамы, они не будут серьезными и значимыми", — заявил Джон Маккейн журналистам во время посещения института по международным отношениям и политике в Вильнюсе.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны якобы стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

По мнению Маккейна, одним из возможных способов воздействия на РФ является огласка случаев коррупции в этой стране.

"Я думаю, мы можем предать огласке случаи коррупции, существующие в России", — сказал Маккейн. При этом он назвал президента РФ Владимира Путина "богатейшим человеком в мире", предложив ввести санкции по отношению к российскому лидеру и его окружению.