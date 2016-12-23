В мире
RSS

Захватившие самолет в Ливии требуют освободить сына Каддафи

Тема:

Захват ливийского самолета на Мальте (3)

(обновлено: )23
Саиф аль-Ислам Каддафи. Архивное фото
RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 23 дек – РИА Новости Украина, Маргарита Кислова. Захватчики ливийского самолета авиакомпании Afriqiyah требуют освободить из тюрьмы сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама, сообщает на новостной портал "Эль-Биляд" со ссылкой на ливийские источники.

Смотрите также: Ситуация с угнанным ливийским самолетом на Мальте. Прямая трансляция

Как сообщает РИА Новости, захватчики также сообщили, что принадлежат к некой ливийской группировке "Аль-Фатих аль-Джадид".

Ранее СМИ сообщали, что захватчики самолета, скорее всего, являются сторонниками бывшего ливийского лидера Каддафи.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Снос строительного рынка на ст.м. "Харьковская"
Киев - поле битвы Кличко и бизнеса
Захват ливийского самолета на Мальте
Большая пресс-конференция Владимира Путина
"ПриватБанк" - национализация. Последствия