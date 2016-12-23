Захватившие самолет в Ливии требуют освободить сына Каддафи

КИЕВ, 23 дек – РИА Новости Украина, Маргарита Кислова. Захватчики ливийского самолета авиакомпании Afriqiyah требуют освободить из тюрьмы сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама, сообщает на новостной портал "Эль-Биляд" со ссылкой на ливийские источники.

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Как сообщает РИА Новости, захватчики также сообщили, что принадлежат к некой ливийской группировке "Аль-Фатих аль-Джадид".

Ранее СМИ сообщали, что захватчики самолета, скорее всего, являются сторонниками бывшего ливийского лидера Каддафи.