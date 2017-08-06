Медики сделали еще один шаг на пути к бессмертию человека

РИА Новости Украина

Доктор медицины Джон Кук вместе с коллегами проводил исследование по поиску лечения для детей, страдающих прогерией, довольно редким заболеванием, при котором дети начинают стремительно стареть с самого начала жизни и обычно не доживают даже до 15 лет. Это заболевание дало исследователям материал, который говорит в общем о процессе старения, а также метод, благодаря которому его возможно если не обратить вспять, то остановить.

В эфире Sputnik открытие прокомментировал сам доктор Джон Кук, ведущий автор исследования, завкафедрой сердечно-сосудистых дисциплин в Хьюстонском методистском институте исследований.

О старении

Старение — это многофакторный процесс. Это значит, что есть много причин, почему мы стареем. Одна из них — то, что ДНК наших клеток тоже стареет. Концевые участки хромосомы, которые называется теломерами, для клетки являются часами. Когда клетки делятся или переносят воздействие физического или эмоционального стресса, эти клетки организма человека и других млекопитающих, теломеры, могут становиться короче со временем из-за этого стресса. Концевой участок хромосом становится немного похожим на кончик обувного шнурка. Со временем теломеры становятся короче до того, что хромосома больше не может хорошо функционировать. Клетка не может делиться. Это мы и называем старением.

REUTERS Ilya Naymushin Врачи в больнице

О страдающих прогерией

У них процесс старения ускорен. В 13, 14, 15 лет это дети, заключенные в телах 80-летних людей. У них присутствуют все признаки старения: кости становятся более хрупкими, мышцы становятся слабее, кожа стареет. Что приводит к смерти в возрасте 13, 14, 15 лет? Старение кровеносных сосудов. Старение их артерий сердца, что вызывает сердечный приступ. Старение сонной артерии, что может вызвать инсульт. Мы заинтересованы в том, чтобы помочь этим детям. Мы подумали: возможно, если мы сумеем продлить теломеры клеток, мы смогли бы обратить старение вспять или замедлить его.

О удаче

Сначала мы получили клетки детей-пациентов с прогерией от Фонда исследований прогерии (Progeria Research Foundation). Во время их изучения мы смогли показать, что большая часть клеток имели довольно короткие теломеры. Это 13, 14, 15-летние дети, а концевые участки их хромосом разрушились. У них ДНК как у 70-летнего человека. Дальше мы подвергли клетки РНК-терапии, которую мы разработали. Это рибонуклеиновая кислота — копия теломераза, который кодирует гены. Это белок, который может продлевать теломеры. Мы смогли применить РНК-терапию к этим клеткам, сумели продлить теломеры в клетках. Это действительно преобразило клетки. Способность клеток к делению и преумножению, их способность функционировать улучшилась благодаря терапии.

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О применении

Вылечить — очень сильное слово. У старения, как я говорил, много причин. Мы имеем дело лишь с одним определяющим фактором старения. Это основной фактор. Я считаю, что у людей длина теломеров играет роль хранителя времени для клеток. Этому есть доказательства. Разрушение теломеров происходит очень быстро в этих детях, и мы можем это повернуть вспять. Это может быть применимо ко всем заболеваниям, связанным с возрастом. Первая цель — эти дети, потому что они отчаянно нуждаются в новом терапевтическом подходе. И мы разрабатываем этот подход для этих детей.

Что еще можно сделать с нашей технологией? Усовершенствовать трансплантацию кожи, иммунотерапию или лечение рака. Мы работаем над методами по улучшению эти виды терапии.