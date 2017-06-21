Сбои в работе Skype: в чем причина и не пострадают ли пользователи

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В работе Skype произошел глобальный сбой. Пользователи начали жаловаться на сбои в работе сервиса в ночь на 20 июня. Проблемы возникли при входе в аккаунт, отправке и получении сообщений.

В частности, о неисправности сервиса говорят пользователи из Украины, Португалии, Бельгии, Швеции, Греции, Германии, Франции и еще ряда европейских стран.

При этом на обнародованной карте, где указано, какие возникли проблемы со Skype, Беларусь и Украина, в частности, Киев, отмечены красным цветом.

Возможные причины этой проблемы в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт в сфере информационных технологий Виктор Валеев.

(текст публикуется на языке оригинала)

У компанії вже з'ясували причини збоїв?

— Ви знаєте, ті повідомлення, які дає корпорація Microsoft і те, що ми бачили, то компанія дає повідомлення, що вони над цим працюють. Принаймні, на даний момент на відповідних веб-сайтах, які моніторять активні системи, не повідомлялось про те, що джерело знайдено і ліквідовано.

Чим пояснити, що збої у роботі сайту нерівномірні?

— Це може бути пов'язано з тим, що у нас у зв'язку із забороною певних веб-сайтів більше користувачів використовують VPN, бо якщо ми подивимось, то скарги надходять з певним таким географічним контекстом. У Європі дуже багато не працює Skype у користувачів, і це також має певну регіональну специфіку, тому це може бути пов'язано з цим, можливо.

На днях Skype змінив логотип і дизайн. Можна припустити, що там щось не склалось?

— Насправді безпосередньо зміна певного графічного малюнку не впливає на здатність програми, якщо правильно спроектована. Проблема може бути в тому, якщо певне оновлення, яке організувалось, чітко синхронізувалось із переходом на нову дизайн-схему, і це могло вплинути, безперечно, на працездатність програми.

На вашу думку, чи не схожа ця ситуація на стороннє втручання, і чи не зможуть це зробити навмисно люди, які хочуть цю інформацію звідти витягти?

— Варіант інформаційної атаки, які б не були її цілі, виключати не є можливим. Тобто потенційно це можливо.

Наскільки загалом такий сервіс, як Skype, захищений від зовнішнього втручання?

— Наскільки я знаю, з одного боку, Microsoft надає дуже багато уваги питанням безпеки. З іншого боку, вони регулярно там певним чином стикаються, виходять певним чином нові засоби, які зламують їх операційні системи, тобто це такий певний баланс протиріч. З іншого боку, я можу точно сказати, що корпорація може з тим об'ємом коштів, які їй доступні, оперувати, працювати з найкращими фахівцями в сфері кібербезпеки.

Skype працює з перебоями. Може статись втрата даних користувачів, витік інформації?

— Я думаю, що безпосередньо перебої, які пов'язані із під'єднанням, вони можуть бути зовсім не пов'язані з питаннями втрати даних чи, можливо, несанкціонованого доступу до даних, тобто це питання з'єднання.

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З іншого боку, слід розуміти, що загалом, за нормальною практикою ці дані відповідним чином резервуються і зберігаються, і атака може вплинути лише на цю частину, на цю функцію програми, а не загалом на функцію зберігання даних чи збереження їх конфіденційності.

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