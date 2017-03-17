Чорновил: ЕС должен помочь Украине без привязки к лесу-кругляку

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Украина получит 600 миллионов евро от Евроосюза. Речь идет о втором транше макрофинансовой помощи. При этом европейцы выдвинули условие, что Украина должна отменить мораторий на вывоз необработанной древесины.

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что на данном этапе Киеву необходимо лишь зарегистрировать законопроект о снятии моратория.

О втором транше макрофинансовой помощи рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы политический аналитик, экс-депутат Верховной Рады Тарас Чорновил.

(публикуется на языке оригинала)

Вас не бентежить умова європейців про скасування мораторію на вивіз лісу-кругляку задля виділення грошей?

— Трохи бентежить. Політичні лідери ЄС теж мають свій бізнес, перед яким мусять давати певні звіти. І вони теж мусять робити заяви про свої старання і у випадку невдач сказати, що погані не вони.

Є речі, на які варто звернути увагу. По-перше, це наша внутрішня ситуація. Коли нам дуже активно хотіли всунути в голови, що насправді ліс-кругляк пробують розміняти в Україні за безвіз. Всі експерти та половина нардепів так казали. От нащо нам потрібен той безвіз, якщо за нього ми маємо голити наші Карпати?

Потім ми побачили, що ніякого відношення з безвізовим режимом це не має. Потім з'явилася заява, що це все робиться нібито як умова угоди про асоціацію. Виявилося — теж брехня. Ці 600 мільйонів були передбачені ще давнішою угодою, яка була узгоджена, про макроекономічну допомогу. Це один з тих пунктів, де ЄС дійсно має певні моральні зобов'язання перед Україною.

Вони давним-давно це пообіцяли без якихось прямих прив’язок до того ж самого лісу-кругляку. Але ліс наче не вивозиться, а Карпати далі лисіють. Вирубка лісу іде не меншими темпами. Ми маємо боротися не тільки проти вивезення лісу-кругляку, ми маємо боротися проти незаконних вирубок.

Чи є у вас побоювання, що все ж таки протягнуть цей законопроект через парламент?

— Пообіцяти – це ще не означає женитися. Можна всього очікувати, але судячи з настроїв, які є в парламенті, ймовірність проходження цього закону буде достатньо невисока. Тим більше, зараз, коли надання допомоги відбудеться трошки раніше.

Мені здається, що це питання формально обговорено. Всі розуміють, що зараз запустити потужну вирубку в Карпатах під вивезення лісу – це шкода і для сусідніх країн, не тільки для нас. Це постійні паводки, які будуть наростати. Першою буде Угорщина. Потім інші держави від цього теж постраждають. Тому тут дуже неоднозначна ситуація.

В даному випадку сам факт, що ЄС погодився, що спочатку буде макродопомога, а потім вільний вивіз лісу-кругляку, він зводиться до того, що треба показати прогрес. В ЄС дуже люблять цю фразу – є прогрес у переговорах.

Яка імовірність того, що євроспільнота позбавить Україну цих обіцяних 600 мільйонів євро, якщо законопроект не буде хоча б внесений до ВР?

— Якщо вже є домовленість, що його мають внести, тоді його мають внести. Зареєструвати законопроект не є проблемою. Вже колись реєструвався депутатський законопроект, зараз може бути зареєстрований кабмінівський. Проблем з цим немає. Якщо нам вдасться отримати цю допомогу, ніхто не буде ставити питання про її повернення.

Ранее в эфире радиостанции экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что мораторий на экспорт леса противоречит как требованиям ВТО, так и требованиям соглашения об ассоциации.

А депутат Киевского облсовета Юрий Опенько в эфире Голоса Столицы заявил, что вырезать гектары леса и эшелонами отправлять за границу — это варварство.