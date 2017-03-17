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    Точка зрения

    Чорновил: ЕС должен помочь Украине без привязки к лесу-кругляку

    (обновлено: )19704
    Политический аналитик, экс-депутат Верховной Рады Тарас Чорновил заявил, что настроение в парламенте свидетельствует о нежелании депутатов отменить мораторий на вывоз необработанной древесины в обмен помощь ЕС.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

    Украина получит 600 миллионов евро от Евроосюза. Речь идет о втором транше макрофинансовой помощи. При этом европейцы выдвинули условие, что Украина должна отменить мораторий на вывоз необработанной древесины. 

    Вырубка леса в Украине
    Украинское фото
    А мы что? Мы – ничто, нужен лес-кругляк, так забирайте

    Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что на данном этапе Киеву необходимо лишь зарегистрировать законопроект о снятии моратория. 

    О втором транше макрофинансовой помощи рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы политический аналитик, экс-депутат Верховной Рады Тарас Чорновил.

    (публикуется на языке оригинала)

    Вас не бентежить умова європейців про скасування мораторію на вивіз лісу-кругляку задля виділення грошей?

    — Трохи бентежить. Політичні лідери ЄС теж мають свій бізнес, перед яким мусять давати певні звіти. І вони теж мусять робити заяви про свої старання і у випадку невдач сказати, що погані не вони. 

    Є речі, на які варто звернути увагу. По-перше, це наша внутрішня ситуація. Коли нам дуже активно хотіли всунути в голови, що насправді ліс-кругляк пробують розміняти в Україні за безвіз. Всі експерти та половина нардепів так казали. От нащо нам потрібен той безвіз, якщо за нього ми маємо голити наші Карпати? 

    Потім ми побачили, що ніякого відношення з безвізовим режимом це не має. Потім з'явилася заява, що це все робиться нібито як умова угоди про асоціацію. Виявилося —  теж брехня. Ці 600 мільйонів були передбачені ще давнішою угодою, яка була узгоджена, про макроекономічну допомогу. Це один з тих пунктів, де ЄС дійсно має певні моральні зобов'язання перед Україною. 

    Вони давним-давно це пообіцяли без якихось прямих прив’язок до того ж самого лісу-кругляку. Але ліс наче не вивозиться, а Карпати далі лисіють. Вирубка лісу іде не меншими темпами. Ми маємо боротися не тільки проти вивезення лісу-кругляку, ми маємо боротися проти незаконних вирубок.  

    Чи є у вас побоювання, що все ж таки протягнуть цей законопроект через парламент? 

    — Пообіцяти – це ще не означає женитися. Можна всього очікувати, але судячи з настроїв, які є в парламенті, ймовірність проходження цього закону буде достатньо невисока. Тим більше, зараз, коли надання допомоги відбудеться трошки раніше. 

    Вырубка леса в Украине
    Украинское фото
    ЕС требует леса, а мораторий вырубке - не помеха

    Мені здається, що це питання формально обговорено. Всі розуміють, що зараз запустити потужну вирубку в Карпатах під вивезення лісу – це шкода і для сусідніх країн, не тільки для нас. Це постійні паводки, які будуть наростати. Першою буде Угорщина. Потім інші держави від цього теж постраждають. Тому тут дуже неоднозначна ситуація.  

    В даному випадку сам факт, що ЄС погодився, що спочатку буде макродопомога, а потім вільний вивіз лісу-кругляку, він зводиться до того, що треба показати прогрес. В ЄС дуже люблять цю фразу – є прогрес у переговорах. 

    Яка імовірність того, що євроспільнота позбавить Україну цих обіцяних 600 мільйонів євро, якщо законопроект не буде хоча б внесений до ВР? 

    — Якщо вже є домовленість, що його мають внести, тоді його мають внести. Зареєструвати законопроект не є проблемою. Вже колись реєструвався депутатський законопроект, зараз може бути зареєстрований кабмінівський. Проблем з цим немає. Якщо нам вдасться отримати цю допомогу, ніхто не буде ставити питання про її повернення.

    Ранее в эфире радиостанции экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что мораторий на экспорт леса противоречит как требованиям ВТО, так и требованиям соглашения об ассоциации.

    А депутат Киевского облсовета Юрий Опенько в эфире Голоса Столицы заявил, что вырезать гектары леса и эшелонами отправлять за границу — это варварство.

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