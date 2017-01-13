Эксперт: реестр должников ЖКУ – еще один способ давить на людей

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РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Министерство юстиции запустило единый электронный реестр должников за коммунальные услуги. В базу внесли физических лиц и частные предприятия.

Чтобы узнать размер долга, нужно ввести данные в специальную форму: имя, фамилия, отчество, дату рождения и номер идентификационного кода или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Украинское фото Скандал в "Киевгорстрое" - нестабильность на рынке недвижимости

Создание реестра в Министерстве юстиции обосновывают тем, что он сделает невозможным злоупотребления при продаже и переоформлении недвижимости.

Какова цель создания электронного реестра должников за коммунальные услуги, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Ви вже перевірили, чи є ви у цьому реєстрі?

— Так, звичайно, я спробував перевірити, і воно нічого не показує, взагалі, щодо інформації про мене. У мене заборгованість, можливо, якась поточна існує, але вона незначна, і мене в тому реєстрі точно немає. Я думаю, це питання більше стосується тих осіб, які мають заборгованість, яка вже встановлена в судовому порядку, є відповідний судовий наказ, відкрито виконавче провадження, і стосовно цих осіб вживаються заходи щодо примусового стягнення.

Навіщо цей реєстр – лише для того, аби не було проблем із продажем нерухомості?

— Мені важко збагнути взагалі, яку він носить функцію і для чого він потрібен. Тому що, як правило, при переоформленні нерухомості від покупця вимагає продавець довідку про відсутність заборгованості, від організації, яка безпосередньо обслуговує будинок, і балансоутримувача будинку. Відповідно, я не можу зрозуміти, яка мета, який сенс взагалі створення такого реєстру. Якби це був відкритий абсолютно реєстр, в якому вносилися би онлайн взагалі всі борги, і ці дані наповнювалися певними компаніями, які надають ті чи інші послуги… але знову ж таки, наявність боргу ще не означає, що цей борг підтверджений, що він дійсно існує, що не існує якогось судового спору. І постає питання щодо якраз персональних даних осіб, відомості щодо яких вносять. Тут йде протиріччя із законом про захист персональних даних.

А ще може бути проблема, що борг погашений, а відомості ще не внесли.

— Абсолютно, і це може певним чином створювати не тільки незручності, але і негативно впливати взагалі на імідж людини, безпосередньо щодо якої ці відомості зберігаються. Вони мають своєчасно адмініструватися, абсолютно все це має робитися належним чином. Можливо, на мою думку, просто виділялися кошти якимись інституціями або міжнародними організаціями, зробили певну таку роботу, галочку поставили про те, що щось зробили, а насправді воно не має ні сенсу, ні якоїсь здатності для того, щоб полегшувати життя безпосередньо громадянам, а не ускладнювати його.

Борги за житлово-комунальні послуги зараз зростають чи зменшуються? Скільки сьогодні українці винні за послуги ЖКГ?

— Ця ситуація по країні зовсім різна, і насправді з приводу боргів тут така цікава річ, що найбільші боржники, як правило, найбільш забезпечені, заможні люди. Якщо реально дивитися по боргах, відповідно ця інформація є закрита, але якщо говорити відверто, то, як правило, це відомі люди, це люди, які мають бізнеси, люди, які мають серйозні статки і т.д., але чомусь вони не вважають за необхідне своєчасно сплачувати за житлово-комунальні послуги. Або для них це не є нормальним, або сума незначна, і їм вигідніше потім сплатити її за три-п'ять років одразу… Але в цілому рівень неплатежів звичайно зростає, тому що зросли серйозно тарифи за комунальні послуги, і я думаю, що якраз така інновація, яку запровадив Мін'юст, якраз і направлена на те, щоб певним чином вирішити цю проблему і якимось чином примусити людей сплачувати за житлово-комунальні послуги.

Ваш прогноз щодо вартості комунальних послуг у 2017 році: що подорожчає, а що може подешевшати?

На жаль, здешевлення очікувати не доводиться. Я думаю, що буде подальше здорожчання. У нас виходить така певна циклічність: подорожчання електроенергії тягне за собою подорожчання всіх інших комунальних послуг, подорожчання всіх інших комунальних послуг і електроенергії тягне подорожчання опалення, подорожчання водопостачання і так далі. Тобто ми маємо такий безперервний циклічний потік, в який ми потрапили, і весь час змушені отримувати отакі проблеми і такі збільшення цього навантаження на житлово-комунальні послуги. Крім того, не забуваймо, що все залежить від вартості ще і національної валюти, адже у нас уряд і НКРЕКП прив'язали фактично вартість енергоресурсів до вартості закупівлі її, а закупівля здійснюється, як правило, за кордоном, і здійснюється за валютні кошти. Звичайно, що курс гривні також впливає на ці речі. Якщо проаналізувати бюджет, то ми бачимо, що певне зростання курсу гривні закладається, відповідно не виключено, що буде зростання всіх інших комунальних послуг. Щодо електроенергії це вже зрозуміло, і є певні строки, коли подальше йде збільшення, і воно потім тягне все інше.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы бывший член Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что перерасчет платежек должен быть политическим решением.