Эксперт о достижениях Кабмина: это смешно читать

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство обеспечит макроэкономическую стабильность в 2017 году. По его словам, уже подписанная президентом смета на 2017 год, предполагает рост экономики — это бюджет развития.

Кабинет Министров Украины опубликовал список своих главных достижений в 2016 году. Так, в сфере социальной политики и услуг правительство считает своим достижением увеличение минимальной зарплаты с 2017 года до 3 тысяч 200 гривен, внедрение электронного декларирования доходов чиновников, выдачу украинских документов 16 тысячам жителям оккупированных территорий в течение суток и субсидии для почти семи миллионов ​​украинских семей.

Основными достижениями Кабмина в сфере энергетики за 2016 год указаны: разблокировка счетов "Энергоатома" и то, что Украина уже более года не закупает российский газ. В сфере экономического развития, торговли и финансов правительство отнесло к своим заслугам запуск зоны свободной торговли с ЕС, систему электронных закупок ProZorro и увеличение государственных инвестиций развития на 60%.

Насколько справедлива самооценка Кабмина, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви оціните перелік головних досягнень Кабміну Володимира Гройсмана? Видеоканал Кабінет Міністрів України на Youtube Гройсман на встрече со студентами КПИ

— Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить, так що чиновники живуть за таким принципом. Ми бачимо, що вони трохи в часі згубились. Те, що мінімальна зарплата номінально у нас зросте тільки з 1 січня, тобто це ще не досягнуто, це ще в майбутньому часі можна говорити, що підніметься і невідомо ще, з якими наслідками, очевидно, що це хвиля безробіття і т.д. Це ще раз говорить, що наші урядовці займаються окозамилюванням. З того переліку, що ми говорили, найбільш позитивним я вважаю тільки армійська структура – те, що все ж таки виділяються кошти, безперебійно вона фінансується, якось перебудовується армія, тому що армія – це основа безпеки держави. Є безпека в державі, є інвестиції, є впевненість людей в тому, що все буде гаразд і т.д. Але в західному світі по-іншому запитують люди. Люди запитують, скільки робочих місць було створено, з якими зарплатами, яке буде зростання доходів реальних населення і т.д. Нічого з цього ми не бачимо ні в минулому часі, за 2016 рік, а не в майбутньому часі обіцяння, реальне зростання економіки, яке буде, скільки робочих місць буде створено, які обсяги зовнішньої торгівлі і т.д. Цього немає, що має конкретний стосунок до холодильника людей, умовно кажучи. Ми бачимо абстрактні форми. Нагальним у нашій державі є питання скорочення, не те, що ми не купуємо російський газ, це не є досягненням, у нас досягнення, коли ми будемо скорочувати споживання взагалі газу, енергоресурсів, цього знову немає. Це у нас є наріжним каменем виживання нашої держави. Тобто в даному випадку було багато розмов, але реально нічого не відбувається. Як була стара система, так і працює. Скільки у нас чиновників скорочено? Чому у нас, наприклад, досі в країні не проведений аудит пенсійного фонду, досі 40 тисяч людей працює, чому у нас стільки податківців в країні, знову 40 тисяч, чим всі займаються? Чому немає єдиного реєстру отримувачів спеціальної допомоги? Цього немає. Куди витрачаються кошти, знову незрозуміло. Тому мені смішно просто читати такі звіти, які ні про що.

Мінекономрозвитку прогнозує зростання ВВП в 2017 році на рівні 3%. Чи є для цього реальні передумови, на чому ґрунтуються такі прогнози, адже МВФ з натяжкою дає прогноз зростання ВВП на 2,5%? Канал "112 Украина" в Youtube При Гройсмане продолжается хамство, присущее Яценюку - нардеп

— Нам не 3% давно потрібно, нам 5-6% реально потрібно. 3% — це фактично консервація економіки фактично в нашій країні. Наша економіка тільки в гривневому виразі впала на 20% за два роки. Це означає, що якщо наш шановний уряд планує радувати такими темпами зростання економіки, то можна порахувати просто по арифметиці, що тільки рівень 2013 року такими темпами ми досягнемо через 6-7 років, от і все. Нам потрібно суттєве скорочення присутності держави, дерегуляція бізнесу, приватизація непрофільних активів, які не потрібні належати державі. Про це нічого не говориться, просто вони зривають, що тільки можливо. Тому в даному випадку говорити про те, що 3%, можливо. Чому? Тому що це те, що в економіці називається низька база. Ми настільки впали, що будь-яке зростання на 3% буде вважатись зростанням. Але нам не це потрібно. Нам потрібні значно швидші темпи зростання, нам азійські темпи зростання потрібні. А для цього потрібне, в першу чергу, стабільне право власності в країні, якої немає у нас. Досі у нас немає незалежного суду, досі не проведена судова реформа, це по-перше, приток інвестицій для того, щоб ми зростали швидше, а щоб ми хоча б 5-7% наступного року зростали, інвестиції вже зараз повинні зайти в країну. Тому 3% — це те, що говорити, що температура піднялась на півградуса.

Це все мав би зробити Кабмін? Чи це залежить не тільки від уряду?

— Там є коаліція, повна коаліція є в парламенті. Чому вони цим не займаються? Що, уряд не може займатись дерегуляцією? Може займатись дерегуляцією. Уряд не може провести аудит діяльності Пенсійного фонду? Не може створити реєстр всіх отримувачів соціальної допомоги? Може, але він цього не хоче, бо вони крадуть. У нас роздаються субсидії на 50 мільярдів, при цьому фонд енергоефективності 800 мільйонів. Тобто нічого реально не робиться для скорочення споживання, а нам розповідають, як класно, що ми не купуємо газ. Та ми менше газу повинні купувати, а не розповідати, що ми не купуємо російський газ. Все рівно купуємо, гроші витрачаються. Це теж валюта, це теж навантаження на бюджет, це навантаження на нашу економіку. Яка різниця, де ви купили російський газ – або в Європі, або напряму в "Газпромі".

Напомним, экс-первый замминистра соцполитики Василий Шевченко в эфире "ГС" пояснил, какой будет политика властей по субсидированию, и заявил, что правительство может корректировать нормы потребления газа в зависимости от погоды.