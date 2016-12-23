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Кабмин ликвидировал отдел полиции по борьбе с наркопреступностью

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Обезглавленная полиция и разгул криминала (217)

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Кабинет министров обязал Нацполицию обеспечить осуществление функций и полномочий ликвидируемого департамента противодействия наркопреступности, который ранее возглавлял Илья Кива.
Здание Кабинета министров Украины
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины ликвидировал департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции, сообщает "Правительственный портал".

Земля
Peter Zabulis/flickr.com
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Согласно сообщению, это предусмотрено постановлением №981 от 30 ноября, опубликованным 22 декабря.

Кабинет министров постановил ликвидировать как юридическое лицо публичного права департамент противодействия наркопреступности как межрегиональный территориальный орган Национальной полиции, говорится в документе.

Одновременно Нацполицию обязали обеспечить осуществление функций и полномочий ликвидируемого департамента противодействия наркопреступности, отмечает УНИАН.

В сообщении к постановлению говорится, что осуществление функций и полномочий данного департамента будет возложено на соответствующие структурные подразделения, образованные в аппарате центрального органа управления Национальной полиции и ее территориальных органах.

Напомним, в мае министр внутренних дел Арсен Аваков подписал рапорт о переводе Ильи Кивы в МВД с должности начальника департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции. С 12 августа департамент возглавлял Андрей Кихтенко.

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