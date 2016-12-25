Голосование Украины в ООН по Израилю нужно рассмотреть на Кабмине - Аваков

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Факт голосования Украины за резолюцию ООН, запрещающую Израилю строить поселения в Палестине, нужно рассмотреть на ближайшем заседании Кабинета министров. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

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"Голосование Украины против Израиля в ООН выглядит странным и необдуманным. Этот факт необходимо рассмотреть на ближайшем заседании Кабмина", — написал он.

Ранее сообщалось, что запланированный на следующую неделю визит главы украинского правительства Владимира Гройсмана в Израиль отменен премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Решение отменить визит было принято в знак протеста против того, что Украина проголосовала в поддержку антипоселенческой резолюции Совета Безопасности ООН.