В Нижнем Новгороде мужчина выгуливает леопарда на поводке

Владелец леопарда выгуливал хищника во дворе одного из домов Нижнего Новгорода.

Мужчину с хищником на поводке заметили в подъезде дома №95 в микрорайоне "Бурнаковский", его запечатлела камера видеонаблюдения. Мужчина вышел из подъезда и направился с огромной кошкой на детскую площадку.

Видно, что леопард на поводке, но без намордника. Один из жителей дома опубликовал этот ролик на канале YouTube. Местные СМИ выяснили, что хозяин хищника регулярно выгуливает леопарда на детской площадке.

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В госветнадзоре Нижегородской области России сообщают, что владелец животное не регистрировал, а граждане на леопарда, проживающего в доме или гуляющего во дворе, в комитет не жаловались.

"Содержание леопарда в квартире данным критериям не соответствует. Сейчас комитет направил запрос в органы полиции об установлении личности владельца леопарда для организации проверки соблюдения ветеринарных санитарных правил при содержании животного", — говорят ветеринары.

Законы РФ обязывают владельцев животных обеспечивать им надлежащие условия, в том числе удовлетворять потребности животного в движении и естественной активности.

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