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    Самку леопарда из Украины привезут в Россию для размножения

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    По информации пресс-служба Приморского сафари-парка, процесс согласования перевозки самки леопарда из зоопарка города Николаева занял более 1,5 лет.
    Леопард в зоопарке. Архивное фото
    RIA News А. Корнющенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 окт – РИА Новости Украина. Самку леопарда из Украины привезут в Приморский сафари-парк для участия в программе размножения дальневосточных леопардов, сообщает пресс-служба парка.

    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции
    GUILLAUME SOUVANT/AFP
    Маленький Юань Цзы - первая панда Франции

    "Мы очень долго согласовывали привоз самки леопарда из Украины из зоопарка города Николаева. Полтора года! В настоящее время самка леопарда Рона находится в аэропорту Москвы Внуково. Таможенные процедуры завершены. Леопард чувствует себя хорошо. В аэропорт Владивостока долгожданная Рона прилетает 14 октября", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что Приморский сафари-парк участвует в программе Европейской Ассоциации Зоопарков по размножению дальневосточных леопардов. На территории учреждения — парк леопардов длиной 150 метров, шириной 40 метров. По периметру Парка леопардов на высоте 6 метров расположен мост, с которого можно наблюдать за животными

    В январе 2016 года из Праги в Приморский сафари-парк прибыл леопард. Хищник поступил в парк также в рамках Европейской программы по размножению дальневосточного или амурского леопарда.

    Ранее сообщалось, что самка амурского леопарда по кличке Дарла, живущая в Таллинском зоопарке, родила трех детенышей. Событие транслировалось в прямом эфире на сайте зоопарка.

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