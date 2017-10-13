Самку леопарда из Украины привезут в Россию для размножения

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости Украина. Самку леопарда из Украины привезут в Приморский сафари-парк для участия в программе размножения дальневосточных леопардов, сообщает пресс-служба парка.

"Мы очень долго согласовывали привоз самки леопарда из Украины из зоопарка города Николаева. Полтора года! В настоящее время самка леопарда Рона находится в аэропорту Москвы Внуково. Таможенные процедуры завершены. Леопард чувствует себя хорошо. В аэропорт Владивостока долгожданная Рона прилетает 14 октября", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Приморский сафари-парк участвует в программе Европейской Ассоциации Зоопарков по размножению дальневосточных леопардов. На территории учреждения — парк леопардов длиной 150 метров, шириной 40 метров. По периметру Парка леопардов на высоте 6 метров расположен мост, с которого можно наблюдать за животными

В январе 2016 года из Праги в Приморский сафари-парк прибыл леопард. Хищник поступил в парк также в рамках Европейской программы по размножению дальневосточного или амурского леопарда.

Ранее сообщалось, что самка амурского леопарда по кличке Дарла, живущая в Таллинском зоопарке, родила трех детенышей. Событие транслировалось в прямом эфире на сайте зоопарка.