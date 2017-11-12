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    Спасение оленя в США с помощью бензопилы

    (обновлено: )3
    Охотники в США с помощью бензопилы освободили оленя, зацепившегося рогами за ствол дерева в окрестностях деревни Корнинг, штат Огайо. По словам автора ролика, в тот день он отправился на охоту с луком.
    Канал ViralHog на Youtube

    Издалека увидев отчаянно брыкавшегося оленя, охотник стал приближаться к животному и приготовился выстрелить. Но тут охотник заметил, что животное нуждается в помощи: его рога зацепились за ствол дерева.

    Скорее всего, зверь попал в "западню", когда терся рогами о ствол. Осенью у оленей начинается "брачный сезон", период гона, по окончании которого животные сбрасывают рога. Чтобы ускорить процедуру "избавления", олени трутся о деревья.

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    Охотник попытался вызволить зверя голыми руками в одиночку, затем позвал на помощь отца, но и это не помогло: олень не давался в руки. Тогда мужчины решили пустить в ход бензопилу. Они отпилили верхнюю часть ствола, и животное наконец смогло выбраться.

    "На здоровье!" — прокричали мужчины вслед умчавшемуся в лес перепуганному зверю.

    Автор видеоролика признался, что такое завершение охоты было "одним из самых крутых и сумасшедших" в его жизни.

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