В поисках волка и оленя. Британцы отсняли под Чернобылем кадры для фильма

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Британская компания снова сняла в Чернобыльской зоне отчуждения животных для документальной ленты, на этот раз зафиксировано больше животных, чем в прошлом году — среди них стая волков, косуля и олень, сообщила в четверг пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

"Британская кинокомпания Living Planet Productions второй год подряд посещает зону отчуждения, чтобы отснять эксклюзивные кадры документальной ленты о сохранении биоразнообразия нашей планеты. Съемочная группа в сопровождении научных сотрудников госпредприятия "Экоцентр" работала в течение пяти дней", — говорится в сообщении министерства, обнародованном в четверг на сайте правительства.

Читайте также: Чернобыль, о котором мы ничего никогда не знаем

По словам начальника группы радиационно-экологического мониторинга "Экоцентр" Дениса Вишневского, во время прошлогодней экспедиции с помощью фотоловушек съемочная группа зафиксировала косулю, зайца, лисицу, рысь и лося. Также наткнулась на следы семейства волков. В этом году количество зафиксированных животных увеличилось.

Минэкологии Британские операторы снимают животных в Чернобыльской зоне

"На этот раз моим коллегам удалось заснять стаю волков, енотовидную собаку, косулю и благородного оленя, которые являются характерными представителями местной фауны", – отметил Вишневский.

Специалисты "Экоцентра" оказывали съемочной группе квалифицированную консультативную помощь и следили за соблюдением правил радиационной безопасности. В министерстве сообщили, что все участники остались довольны отснятыми материалами и уже готовятся к следующей экспедиции по зоне отчуждения.

По данным министерства, съемки Living Planet Productions в Чернобыльской зоне продлятся до весны следующего года. Документальная лента выйдет на телеэкраны Британии в 2019 году и будет состоять из восьми серий. Она познакомит зрителей с возрождением дикой природы, в частности экосистем леса, в условиях отсутствия влияния человека.

Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). В Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.