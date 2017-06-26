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    Дуэль оленей на задних ногах покоряет интернет

    (обновлено: )38110
    В интернете появились кадры двух белохвостых оленей, которые дерутся, стоя на задних ногах. Видео выложили сотрудники Агентства природных ресурсов и охраны дикой природы американского штата Теннесси.
    Канал ABC Action News на youtube

    Дуэль животных попала в объектив одной из камер, установленных в лесу. Сотрудники агентства предположили на своей странице  в Facebook, что олени подрались из-за небольшой порции еды.

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    Случай был зафиксирован 21 июня. На момент публикации материала видео посмотрели более 350 тысяч человек.

    Белохвостый (виргинский) олень — наиболее распространенный вид оленевых в Северной Америке. Эти млекопитающие обитают на территориях от юга Канады до Перу и севера Бразилии.

    Tennessee Wildlife Resources Agency/Facebook, 22 июня 2017

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