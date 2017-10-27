В Риме "закровоточил" легендарный фонтан Треви

Как сообщили РИА Новости в полиции итальянской столицы, человек по имени Грациано Чеккини (Graziano Cecchini) смог не попасться в руки дежурящих у знаменитой достопримечательности правоохранителей и вылил в воды фонтана некий краситель. Мужчина был задержан, а сотни туристов были вынуждены покинуть площадь вокруг фонтана для проведения его очистки.

Это не первая акция Чеккини, известного своими экстравагантными выходками. В 2008 году он с помощниками засыпал разноцветными пластмассовыми шариками лестницу на площади Испании.

Фонтан Треви уже становился "жертвой" Чеккини: в октябре 2007 года он вылил в него ведро красной краски.

"Десять лет прошло (с первой акции), мало что изменилось, многое – в худшую сторону. Я всегда верил в те формы искусства, которые вызывают и передают изумление, чувства, эмоции. Сегодня Рим должен проснуться от этого ложного оцепенения и крикнуть "с меня хватит", — написал он в своем Facebook.

По его словам, он решил повторить свой перформанс, чтобы "встряхнуть души и подать голос", потому что "Рим как зеркало страны потускнел, заснув в грязи и коррупции".

Напомним, неизвестные осквернили фонтан на улице Сагайдачного в центре Киева, окрасив его в зеленый цвет.