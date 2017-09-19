Фонтаны в Киеве могут сделать цветными

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Фонтаны в Киеве уже в следующем году могут стать цветными, рассказала гендиректор КП "Киевводфонд" Светлана Козловская.

По ее словам, такая идея появилась после окрашивания неизвестными воды в фонтанах зеленой краской.

"Сейчас идет расследование по нашим обращениям в полицию по этим фактам, а экспертиза по составу краски будет готова на следующей неделе. Но мы предполагаем, что "злоумышленники" красят воду быстрорастворимой краской, чтобы сделать удачное фото", — рассказала Козловсккая "Вестям".

Для того чтобы окрашивать воду в фонтанах, нужно заложить в бюджет расходы на краску.

"В этом году уже заканчивается сезон, а в следующем, если нашу идею поддержат и выделят деньги, фонтаны станут цветными", — резюмировала она.

Напомним, неизвестные осквернили фонтан на улице Сагайдачного в центре Киева, окрасив его в зеленый цвет.