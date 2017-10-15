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    Нападение гигантской белой акулы на рыбаков в Австралии

    (обновлено: )101
    В Австралии рыбаки сняли с помощью дрона нападение большой белой акулы на их лодку. По словам рыбаков, они ловили крабов и заметили, как одна из ловушек шевелится.
    Канал Newsflare на Youtube

    На записи видно, как пятиметровый морской хищник кружит вокруг судна, затем переходит в нападение и пытается укусить лодку. В этот момент один из рыбаков отмечает, что акула "чертовски разъярена".

    Она бросалась на мотор судна и оборудование GPS, сообщает Metro.

    "Обычно они высовывают голову из воды и уплывают, но эта уж очень хотела вернуться и заполучить свое", — вспоминает один из австралийцев.

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    Его напарник уверен, что это самая злая акула, которую он когда-либо видел.

    "Такой агрессивной акулы мне еще не попадалось, а ведь я занимаюсь рыбалкой уже 12 лет", — сказал рыбак.

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