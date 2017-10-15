Нападение гигантской белой акулы на рыбаков в Австралии

На записи видно, как пятиметровый морской хищник кружит вокруг судна, затем переходит в нападение и пытается укусить лодку. В этот момент один из рыбаков отмечает, что акула "чертовски разъярена".

Она бросалась на мотор судна и оборудование GPS, сообщает Metro.

"Обычно они высовывают голову из воды и уплывают, но эта уж очень хотела вернуться и заполучить свое", — вспоминает один из австралийцев.

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Его напарник уверен, что это самая злая акула, которую он когда-либо видел.

"Такой агрессивной акулы мне еще не попадалось, а ведь я занимаюсь рыбалкой уже 12 лет", — сказал рыбак.