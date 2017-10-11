Австралийка поймала акулу голыми руками

По словам отважной женщины, хищница испугалась людей и билась головой о камни. Хатейер пожалела акулу, длина которой была около метра, и решила достать ее из воды, чтобы выпустить в открытый океан, сообщает The Sydney Morning Herald.

"Я загнала ее на отмель, после чего прыгнула и схватила сзади. Я держала ее за шею, чтобы она не могла меня укусить. Потом я просто отнесла ее к краю бухты и выпустила", — рассказала Хатейер.

Она добавила, что в тот момент не испытывала страха.

"Я риелтор, и моя профессия — помогать людям менять место жительства. Я просто помогла акуле оказаться в океане", — объяснила женщина.

Напомним, неизвестный рыбак поймал во время выходного массивную акулу-молот на пляже Панама-Сити в Флориде. Очевидцами необычной рыбной ловили стали отдыхающие на пляже.