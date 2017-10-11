наверх
11.10.201712:37
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Австралийка поймала акулу голыми руками

    (обновлено: )39
    Жительница Австралии Мелисса Хатейер во время купания в бухте неподалеку от Мельбурна поймала голыми руками акулу.
    Канал Breaking News Today на youtube

    По словам отважной женщины, хищница испугалась людей и билась головой о камни. Хатейер пожалела акулу, длина которой была около метра, и решила достать ее из воды, чтобы выпустить в открытый океан, сообщает The Sydney Morning Herald.

    В США акула намертво впилась в живот мужчины
    Канал Newsflare на youtube
    В США акуленок намертво вцепился в живот ныряльщика (18+)

    "Я загнала ее на отмель, после чего прыгнула и схватила сзади. Я держала ее за шею, чтобы она не могла меня укусить. Потом я просто отнесла ее к краю бухты и выпустила", — рассказала Хатейер.

    Она добавила, что в тот момент не испытывала страха.

    "Я риелтор, и моя профессия — помогать людям менять место жительства. Я просто помогла акуле оказаться в океане", — объяснила женщина.

    Напомним, неизвестный рыбак поймал во время выходного массивную акулу-молот на пляже Панама-Сити в Флориде. Очевидцами необычной рыбной ловили стали отдыхающие на пляже.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны
    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии
    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Глава МИД Венгрии Петр Сиярто. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Пенсионерка в Украине. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое