В Сумах, несмотря на запрет властей, верующие провели Крестный ход

Божественная литургия состоялась на Покровской площади на месте разрушенного в 30-х годах ХХ века Покровского храма. Во время мероприятия в охране общественного порядка было задействовано большое количество полицейских и бойцов Нацгвардии.

Между тем, напротив места проведения богослужения около 15 радикально настроенных активистов националистических организаций возле памятника сахарозаводчику и меценату Ивану Харитоненко развесили антироссийские плакаты и включили через колонки песни и громкую музыку. Провокация продолжалась более двух часов, пока совершалось богослужение.

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Сумская епархия УПЦ обнародовала заявление, в котором отмечается, что помешать богослужению пытались "провокаторы с антицерковными плакатами".

Как отмечается в заявлении, ежегодно в течение длительного времени в этот день православные сумчане собирались на месте разрушенной святыни для совместной молитвы во время престольного богослужения.

"Во исполнение требований действующего законодательства заранее на имя Сумского городского головы Александра Лысенко было направлено соответствующее сообщение. Но последний вместо ответа вынес этот вопрос на рассмотрение исполкома, который принял незаконное решение о запрете богослужения", — отметили авторы заявления.

Сумская епархия отметила, что "провокация на Покровской площади в Сумах во время богослужения на месте разрушенного Покровского храма вызывает глубокое возмущение православных жителей города".