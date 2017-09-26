На Филиппинах нашли гигантскую тушу морского чудовища

Местные жители заметили мертвое "морское чудовище" у берега и начали его фотографировать, сообщает Daily Mail.

Представитель местного бюро рыбных и водных ресурсов Джулиус Альпино отметил, что не смог определить вид животного, поскольку его останки слишком плохо сохранились.

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Власти города приняли решение отбуксировать тушу в открытое море, поскольку сочли продукты разложения слишком опасными для местной экологии.

Ранее британские СМИ сообщили, что легендарный монстр из шотландского озера Лох-Несс был впервые "официально" замечен в этом году.