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    Камера зафиксировала "пропавшее" Лох-несское чудовище - СМИ

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    Туристка Хейли Джонсон в понедельник увидела странную темную фигуру в сумерках в заливе Уркухарт озера Лох-Несс, который считается любимым прибежищем Несси. До этого Лох-несское чудовище не видели с августа прошлого года.
    Сделанная туристкой фотография, предположительно, Лох-несского чудовища
    The Sun

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Легендарный монстр из шотландского озера Лох-Несс был "официально" замечен впервые в этом году, сообщает британское издание The Sun.

    Как отмечается, в последний раз Лох-несское чудовище (также известное как Несси) видели более восьми месяцев назад — в августе прошлого года.

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    Официальный наблюдатель за Несси Гэри Кэмпбелл признал, что его "беспокоило" отсутствие сообщений о том, что кто-либо видел монстра.

    Однако 28-летняя туристка Хейли Джонсон в понедельник увидела странную темную фигуру в сумерках в заливе Уркухарт озера Лох-Несс, который считается любимым прибежищем Несси.

    "Я не могла поверить своим глазам, — цитирует издание слова туристки из Манчестера, Великобритания. — Я действительно скептически настроенный человек. Раньше я даже не была на Лох-Нессе".

    "Я чувствую облегчение и восхищение этим свидетельством, и планета тоже! — говорит наблюдатель за чудовищем Гэри Кэмпбелл. — Прошлый год был рекордным в XXI веке с восемью свидетельствами, а затем она (Несси — Ред.), похоже, исчезла".

    Ранее сообщалось, что американская авиакомпания United Airlines расследует сообщение о смерти гигантского кролика на борту самолета, выполнявшего рейс из Лондона в Чикаго.

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