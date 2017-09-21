наверх
21.09.201715:56
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Активисты Greenpeace штурмуют судно с машинами Volkswagen в Британии

    (обновлено: )73
    Около 25 волонтеров на лодках и каяках окружили грузовое судно, пытаясь препятствовать его движению и разгрузке автомобилей. Некоторым из них удалось забраться по веревкам на корабль.
    канал RT UK в youtube

    Активисты международной природоохранной организации Greenpeace блокировали 23-тонное судно у берегов Британии, перевозящее дизельные автомобили немецкой компании Volkswagen в Соединенное Королевство. Об этом сообщила Greenpeace в четверг.

    Женевский автосалон 2017
    REUTERS/Arnd Wiegmann
    Сенсация Женевского автосалона 2017: первый беспилотный автомобиль Volkswagen

    Около 25 волонтеров на лодках и каяках окружили грузовое судно, пытаясь препятствовать его движению и разгрузке автомобилей. Некоторым из них удалось забраться по веревкам на корабль. "Они не сдадутся до тех пор, пока Volkswagen не отправит ядовитые автомобили из Великобритании", — говорится в сообщении организации.

    Одновременно группа из 41 представителя Greenpeace проникла на огражденную автостоянку в порту Ширнесс в графстве Кент, предназначенную для разгрузки прибывших автомобилей. Активистам удалось завладеть ключами от тысяч новых автомобилей, ожидающих в порту дальнейшей транспортировки по стране.

    Британские правоохранительные органы в настоящее время пытаются урегулировать инцидент.

    Скандал с автомобилями концерна Volkswagen разгорелся в 2015 году после того, как США обвинили его в том, что он оснащает дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Круглый зал в "Президент-отеле" в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Закарпатский облсовет
    Реформа образования: необратимые последствия