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    Чемпионский поединок украинского боксера в Гамбурге

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    В Гамбурге завершился финальный бой за титул чемпиона мира по боксу в весовой категории до 75 кг, в котором украинец Александр Хижняк победил Абильхана Аманкула, сообщает официальный сайт соревнований.
    Канал UkraineAtamansPRO на Youtube

    Украинский спортсмен провел полный бой с представителем Казахстана и решение должны были принимать боковые арбитры. Стоит отметить, что украинец имел заметное преимущество, а в концовке второго раунда соперника от нокдауна спас лишь гонг на перерыв.

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    Мнение рефери было единогласным — 5:0 в пользу украинца. Арбитры из Южной Кореи, Ирландии и Канады зафиксировали счет 30:27, судья из Турции — 30:26, арбитр из Филиппин — 29:28.

    На бое присутствовал экс-чемпион мира среди профессионалов Владимир Кличко, недавно объявивший о завершении карьеры.

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