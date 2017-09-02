Чемпионский поединок украинского боксера в Гамбурге

Украинский спортсмен провел полный бой с представителем Казахстана и решение должны были принимать боковые арбитры. Стоит отметить, что украинец имел заметное преимущество, а в концовке второго раунда соперника от нокдауна спас лишь гонг на перерыв.

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Мнение рефери было единогласным — 5:0 в пользу украинца. Арбитры из Южной Кореи, Ирландии и Канады зафиксировали счет 30:27, судья из Турции — 30:26, арбитр из Филиппин — 29:28.

На бое присутствовал экс-чемпион мира среди профессионалов Владимир Кличко, недавно объявивший о завершении карьеры.