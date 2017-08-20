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20.08.201711:41
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    Спорт

    Украинский боксер Гвоздик победил американца Бейкера

    (обновлено: )6410
    В шестом раунде Бейкер был отправлен в нокдаун. Между тем, американец смог подняться с пола, но Гвоздик начал добивать соперника. В итоге рефери пришлось остановить бой.
    Бой Александра Гвоздика и Крэйга Бейкера
    Канал vk.com/ukraineatamanspro на Youtube

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Украинский боксер Александр Гвоздик победил американца Крэйга Бейкера, сообщает "112 Украина".

    Отмечается, что украинец уверенно начала поединок. В шестом раунде Бейкер был отправлен в нокдаун. Между тем, американец смог подняться с пола, но Гвоздик начал добивать соперника. В итоге рефери пришлось остановить бой и объявить украинца победителем.

    Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Гвоздик в конце года проведет бой против чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF Андре Уорда.

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