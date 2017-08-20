Украинский боксер Гвоздик победил американца Бейкера

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Украинский боксер Александр Гвоздик победил американца Крэйга Бейкера, сообщает "112 Украина".

Отмечается, что украинец уверенно начала поединок. В шестом раунде Бейкер был отправлен в нокдаун. Между тем, американец смог подняться с пола, но Гвоздик начал добивать соперника. В итоге рефери пришлось остановить бой и объявить украинца победителем.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Гвоздик в конце года проведет бой против чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF Андре Уорда.