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    Спорт

    Украинец завоевал титул чемпиона мира по боксу

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    Согласно информации НОК Украины, украинский боксер Александр Хижняк провел бой в весовой категории до 75 кг с казахстанским боксером Абильханом Аманкулом.
    Украинский боксер Александр Хижняк
    Федерация бокса Украины

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Украинский боксер Александр Хижняк завоевал титул чемпиона мира на ЧМ-2017, который проходит в Гамбурге (Германия).

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    Об этом 2 сентября сообщили в НОК Украины.

    Хижняк провел бой в весовой категории до 75 кг с казахстанским боксером Абильханом Аманкулом.

    Ранее российский боксер, экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что готов завершить спортивную карьеру

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