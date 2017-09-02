Украинец завоевал титул чемпиона мира по боксу

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Украинский боксер Александр Хижняк завоевал титул чемпиона мира на ЧМ-2017, который проходит в Гамбурге (Германия).
Смотрите также: Зрелищная победа украинского боксера Хижняка на ЧМ в Германии
Об этом 2 сентября сообщили в НОК Украины.
Хижняк провел бой в весовой категории до 75 кг с казахстанским боксером Абильханом Аманкулом.
Ранее российский боксер, экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что готов завершить спортивную карьеру.