Китаец 20 лет переодевался в женщину ради своей матери

По словам мужчины, когда он переоделся впервые, его мать сразу поверила в возвращение дочери. После этого он продолжил менять одежду и за двадцать лет полностью избавился от мужских нарядов.

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Мужчина добавил в беседе с журналистами, что его не волнует мнение других людей о том, что он делает для своей мамы. Многие пользователи китайских соцсетей поддержали героя ролика, собравший более 4,2 млн просмотров.

Некоторые написали, что были очень тронуты "действительно сыновним поступком", и отметили, что мужчине очень идет женская одежда. Среди комментаторов были и те, кто засомневался относительно добрых намерений жителя Гуанси. Один из них задумался: могла добродетель сына быть на самом деле оправданием желания быть трансвеститом. Другой поинтересовался, не спрашивала ли мать, куда вообще-то делся ее сын.