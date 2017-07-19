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    Китаец 20 лет переодевался в женщину ради своей матери

    (обновлено: )18610
    В китайских социальных сетях набрал популярности ролик, в котором рассказывается история неназванного жителя района Гуанси. В течение двадцати лет он переодевался в женскую одежду, чтобы помочь своей матери справиться с потерей дочери.
    Канал LankaEye Eye на youtube

    По словам мужчины, когда он переоделся впервые, его мать сразу поверила в возвращение дочери. После этого он продолжил менять одежду и за двадцать лет полностью избавился от мужских нарядов.

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    Мужчина добавил в беседе с журналистами, что его не волнует мнение других людей о том, что он делает для своей мамы. Многие пользователи китайских соцсетей поддержали героя ролика, собравший более 4,2 млн просмотров.

    Некоторые написали, что были очень тронуты "действительно сыновним поступком", и отметили, что мужчине очень идет женская одежда. Среди комментаторов были и те, кто засомневался относительно добрых намерений жителя Гуанси. Один из них задумался: могла добродетель сына быть на самом деле оправданием желания быть трансвеститом. Другой поинтересовался, не спрашивала ли мать, куда вообще-то делся ее сын.

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