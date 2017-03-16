Перуанка едва избежала смерти в грязевом потоке

С начала года в Перу наводнения и оползни унесли жизни 48 человек. К ликвидации последствий стихии привлечены армия и полиция. В среду, 15 марта, спасатели эвакуировали из зоны, затопленной наводнением, нескольких жителей региона Ламбаеке на берегу Тихого океана с помощью вертолета.

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Ранее сообщалось, что в Калифорнии шторм, который сопровождался дождями и порывами ветра около 110 километров в час, повалил сотни деревьев и оборвал линии электропередачи в районе округов Лос-Анджелес, Вентура и городов Санта-Барбара и Сан-Бернардино. В результате погибли по меньшей мере четыре человека.