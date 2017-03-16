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    Перуанка едва избежала смерти в грязевом потоке

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    Катаклизмы в мире: торнадо в США (130)

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    В Перу в округе Пунта Эрмоса (провинция Лима) женщина самостоятельно выбралась из-под развалин дома, снесенного селевым потоком. Видео происшествия попало в интернет.
    Канал RT на русском на youtube

    С начала года в Перу наводнения и оползни унесли жизни 48 человек. К ликвидации последствий стихии привлечены армия и полиция. В среду, 15 марта, спасатели эвакуировали из зоны, затопленной наводнением, нескольких жителей региона Ламбаеке на берегу Тихого океана с помощью вертолета.

    Смотрите также: Мощный оползень в Калифорнии

    Ранее сообщалось, что в Калифорнии шторм, который сопровождался дождями и порывами ветра около 110 километров в час, повалил сотни деревьев и оборвал линии электропередачи в районе округов Лос-Анджелес, Вентура и городов Санта-Барбара и Сан-Бернардино. В результате погибли по меньшей мере четыре человека.

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