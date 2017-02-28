В Италии состоялось ежегодное "апельсиновое сражение"

Из года в год с юга Апеннин в Ивреу привозят тонны апельсинов, чтобы жители городка и туристы, специально приезжающие сюда в дни карнавала, смогли вволю забросать друг друга сочными цитрусовыми, следуя древней традиции, которая берет свое начало в XII веке.

Согласно одной из легенд, Виолетта, гордая дочь мельника, отказала феодалу, который хотел воспользоваться правом первой ночи, и убила его, а горожане вступились за девушку, забросав камнями напавших на нее стражников.

Изначально во время карнавала в таких шуточных боях, символизирующих борьбу народа с феодалом-тираном, местные жители использовали в качестве "снарядов" фасоль.

Традиция закидывать друг друга апельсинами появилась лишь в середине XIX века, когда вместе с конфетти, конфетами и цветами девушки начали бросать с балконов апельсины в понравившихся молодых ребят, проезжающих мимо в карнавальных повозках, а те в свою очередь начали кидать апельсины в ответ.

Сначала забрасывание друг друга апельсинами имело вид безобидной "дуэли" двух понравившихся друг другу людей, а четкие правила и условия апельсиновой "битвы" сложились только после Второй мировой войны.

Столкновения, в которых принимает участие практически весь город, проходят на главных городских площадях, и попасть под брошенный кем-то апельсин может любой человек, оказавшийся в эти дни в Иврее. Не спасет даже специальный красный колпак, который организаторы предлагают надеть тем, кто хочет избежать апельсинового снаряда.

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