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    "Золотое" выступление Назаровой и Никитина на Универсиаде

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    Украинский дуэт показал итоговый результат 165,62, балла. Пара лидировала после короткого танца, где показали результат 64,12 балла, а в субботу подтвердили свое первенство.
    Facebook НОК Украины

    В Алматы (Казахстан) завершились соревнования фигуристов в танцах на льду в рамках Универсиады, где золотые медали завоевали украинцы Александра Назарова и Максим Никитин, сообщает официальный сайт соревнований.

    Украинский дуэт показал итоговый результат 165,62, балла. Пара лидировала после короткого танца, где показали результат 64,12 балла, а в субботу подтвердили свое первенство.

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    Второе место и серебряные медали завоевали Софья Евдокимова и Егор Базин из России с результатом 156,96 балла, третье — Шари Кох и Кристиан Нойчтерн из Германии — 154 балла ровно. Таким образом, на счету сборной Украины уже 7 наград — 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Команда занимает 7-е место в общем зачете Универсиады.

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