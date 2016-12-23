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Снос рынка у метро "Харьковская" в Киеве: столкновения

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Столкновения произошли между предпринимателями и группой людей спортивной наружности на строительном рынке у станции метро "Харьковская" в Киеве, есть пострадавшие, сообщают СМИ.
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Ранее сообщалось, что в пятницу утром возле метро "Харьковская" на Ревуцкого,40 неизвестные в камуфляже и балаклавах начали сносить строительный рынок.

"Противостояния предпринимателей строительного рынка Харьковский и титушек в Киеве продолжается. После того, как так званые "титушки" бросались камнями, мужчина получил ранения ноги. Работники рынка просят носилки", — сообщает vedomosti-ua.com.

Вместе с тем паблик по противодействию незаконному строительству сообщает о нескольких пострадавших.

На месте инцидента присутствует также полиция.

"Появились первые травмированные во время штурма рынка на Харьковском. Все эти "боевые действия" ради строительства ЖК "Лебединое". Для возведения которого также будет засыпана часть озера", — сообщается в Facebook.

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Как сообщалось ранее, на днях в ходе ночного сноса киосков на КПИ произошли столкновения.

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