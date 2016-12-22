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Кличко против МАФии Киева. Соцсети обсудили ночные погромы

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Киев - поле битвы Кличко и бизнеса (130)

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Вездесущие "ларьки", они же МАФы, есть не только в столице. Но только здесь их демонтаж перерос в настоящие столкновения и породил не один протест киевлян. Яркое тому доказательство – последний инцидент на "Политехе". Что пишут о нем в соцсетях?
Демонтаж МАФов возле метро Политехнический институт в Киеве
УНИАН

Тимур Громов, РИА Новости Украина 

Столица засыпает, просыпается МАФия. В Киеве состоялся очередной ночной снос МАФов, на этот раз – в районе станции метро "Политехнический институт". Однако этот демонтаж прошел не так тихо, как предыдущие: между коммунальщиками, которых охраняла полиция, и владельцами киосков, которых поддерживали активисты демонтажа, произошли столкновения. Киевские медики говорят, что в этом конфликте пострадали пятеро.

С начала декабря в Киеве, в том числе и на "Политехе", продолжается масштабный снос киосков и МАФов. Способ борьбы с незаконными "ларьками", избранный муниципальной властью, уже спровоцировал массовые акции протеста и митинги предпринимателей.

В соцсетях сейчас весьма активно вспоминают легендарного ударного мэра столицы и недоумевают: "Если все делается по закону и по совести – почему это делается ночью?"

Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook

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