Кличко против МАФии Киева. Соцсети обсудили ночные погромы

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Столица засыпает, просыпается МАФия. В Киеве состоялся очередной ночной снос МАФов, на этот раз – в районе станции метро "Политехнический институт". Однако этот демонтаж прошел не так тихо, как предыдущие: между коммунальщиками, которых охраняла полиция, и владельцами киосков, которых поддерживали активисты демонтажа, произошли столкновения. Киевские медики говорят, что в этом конфликте пострадали пятеро.

С начала декабря в Киеве, в том числе и на "Политехе", продолжается масштабный снос киосков и МАФов. Способ борьбы с незаконными "ларьками", избранный муниципальной властью, уже спровоцировал массовые акции протеста и митинги предпринимателей.

В соцсетях сейчас весьма активно вспоминают легендарного ударного мэра столицы и недоумевают: "Если все делается по закону и по совести – почему это делается ночью?".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook