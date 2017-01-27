Ивано-Франковску нужен крематорий, но это слишком дорогое удовольствие

РИА Новости Украина

С каждым годом растет не только количество жителей Ивано-Франковска, но и, к сожалению, количество тех, кто умирает. Территория главного кладбища города (в с. Чукаловка) уже давно пересекла все разумные пределы и продолжает расти. Спасением могло быть строительство крематория и колумбария. Но все ли так просто, задается вопросом Владимир Мулык.

Общественная польза кремации понятна – урны с прахом занимают гораздо меньше места, чем могилы, к тому же, размещение в колумбарии – вертикальное, а не горизонтальное, поэтому сотня урн с прахом займет едва ли несколько квадратных метров. Кремация в 100 раз уменьшает территорию для захоронения, а срок минерализации останков сокращается с 50 лет до одного часа.

Говорят, что в 70-х годах прошлого века в Ивано-Франковске уже была попытка построить крематорий. Он должен был располагаться на улице Бытовой, где находится "Дом грусти". Сзади, между кладбищем на ул. Киевской и, собственно, крематорием, должен был быть колумбарий (по крайней мере две странные стены неизвестного назначения, которые сохранились до сих пор, лишь подтверждают эту историю, которая уже стала городской легендой).

В то время это место было фактически окраиной города, но рядом успешно возводились новостройки и санстанция запретила деятельность крематория, который оказывался в пределах города. Оборудование разобрали, а здание превратили в "Дом грусти". Если сравнить фотографии одесского крематория и Франковского "несостоявшегося крематория", бросается в глаза заметное внешнее сходство сооружений, поэтому вряд ли эта история является легендой.

Впрочем, в 70-х годах прошлого века вопрос земли под захоронения еще не стоял так остро. И о кремации тогда вряд ли кто-то задумывался. Но сейчас пожелания о кремации все чаще встречается в завещаниях. Ближайший к Ивано-Франковску крематорий находится в Одессе. Заказать машину из Ивано-Франковска, которая довезла бы тело в крематорий в Одессе, будет стоить немалых денег. В этом, собственно, и состоит основная проблема для жителей Ивано-Франковска, потому что сама кремация – значительно дешевле, чем традиционное захоронение.

В КП "Городская ритуальная служба", которое действует в Ивано-Франковске с ноября 2011 года, признают, что проблемы с землей для захоронения существуют. Предприятие занимается, кроме ритуальных услуг, содержанием и благоустройством закрытых, мемориальных и действующего кладбищ и обслуживанием, ремонтом памятников и памятных знаков, а также предоставлением услуг в торговой сфере (действующий поминальный зал) для поминальных обедов и для ежедневного функционирования в качестве заведения питания.

На обслуживании КП "Городская ритуальная служба" – действующее кладбище в с. Чукаловка, закрытое кладбище ул. Горбачевского, закрытое кладбище ул. Ленкавского, закрытое кладбище ул. Церковная, закрытое кладбище ул. Киевская, закрытое кладбище с. Опришивцы, мемориальное кладбище ул. Софиевка и мемориальное кладбище ул. Лепкого.

За прошлый год, по данным "Городской ритуальной службы", было в среднем 120 захоронений в месяц. Кладбище в Чукаловке стремительно разрастается.

"По клочку приходится выкупать и землю у крестьян, и лес. За деньги из городского бюджета, конечно", — рассказывают в коммунальном предприятии.

И хотя идут денежные расходы на облагораживание выкупленной земли (срезание деревьев, корчевание пней и т.д.) – это все же дешевле, чем построить крематорий, считают в "Городской ритуальной службе": "Крематорий для Ивано-Франковская – тема не актуальная. Во-первых, это слишком дорогое удовольствие, а во-вторых, наши люди не склонны и не готовы к такому виду захоронений. Хотя площадь это, конечно, экономит. Впрочем, если его построят, то будем обслуживать".

Никакой статистики о том, сколько людей в нашем городе завещают себя сжечь, нет. Хотя, возможно это обусловлено именно отсутствием самого крематория? Вопрос почти аналогичный изначальному о курице и яйце.

Например, в той же Европе, о стремлении к которой мы ведем разговор вот уже сколько лет, кремация – обычная практика. В Великобритании, например, действует 356 крематориев, в Италии – 206, во Франции – 70. Даже в значительно меньшей (и по территории, и по численности населения) Чехии таких заведений 80. Всего в мире действуют 14 300 крематориев.

В Украине же действует всего три крематории – в Киеве, в Харькове и, как уже было сказано, в Одессе. И это, можно предположить, только потому, что согласно "Государственным санитарным правилам и нормам" гигиенические требования к обустройству и содержанию кладбищ в населенных пунктах Украины" п.4.5: "В городах с населением более 1 млн. человек на участках кладбищ следует предусматривать территории для размещения крематориев и захоронения праха в урнах".

В советское время в Украине кремация проходила в пяти городах-миллионниках: Киеве, Донецке, Харькове, Одессе и Днепропетровске.

В настоящее время решение о создании крематория в том или ином населенном пункте зависит исключительно от городских властей. К тому же заниматься подобной деятельностью могут и частные предприниматели. Однако открыть фирму, которая будет предоставлять услуги кремации, не так уж и просто.

Кроме пожеланий жителей, требуется разрешение городского совета, свободный земельный участок, соответствующая документация. Стоимость архитектурных разработок и самого строительства очень велика. Только одна печь стоит около 250 000 долларов. Такой проект без инвесторов – практически не подъемный. И окупится ли такое капиталовложение в Ивано-Франковске? И только ли в деньгах дело?

В странах, где распространен буддизм, индуизм, к кремации – совершенно другое отношение, чем у христиан. Там тела умерших и погибших сжигают, поскольку верят в то, что именно так тело освобождается от души, а душа от тела. Христиане же верят, что Христос снова придет на землю и тогда души соединятся с телами. Строго запрещена кремация в исламе.

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Учитывая консерватизм украинского общества (особенно в западной части страны), поднятие вопроса о кремации выглядит провокационным. Отметим, что ни одна из христианских концессий, действующих на территории Ивано-Франковской области, не относится положительно к кремации, утверждая, что это противоречит христианским традициям.

Секретарь епархиального управления протоиерей Василий Буряк (УПЦ КП) отмечает, что Церковь не поддерживает такой метод захоронений, потому что "христианское учение провозглашает, что из земли взяли и в землю надо вернуться". Хотя признает, что таким образом решают проблему нехватки мест для кладбищ.

А митрофорный протоиерей, синкел по делам духовенства и священнических семей Ивано-Франковской Архиепархии УГКЦ доктор Олег Каськив считает, что если есть возможность похоронить в земле и есть земля, то безусловно нужно так и делать. В случае, если резерва земли нет, то вопрос нужно решать способом кремации, соглашается отец Олег Каськив. Впрочем также отмечает, шо Церковь не одобряет кремации как таковой.

Представители Франковской власти более категоричны. Бывший мэр Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус прямо заявлял, что ментально мы не готовы к такой процедуре.

"Есть определенные устоявшиеся традиции, которые складывались на протяжении не десяти лет, а целыми веками и эти традиции в Галиции базируются на том, что людей нужно хоронить на кладбищах, а не сжигать", – был убежден господин Анушкевичус.

Нынешний глава города Руслан Марцинкив полностью поддерживает своего предшественника.

"Не считаю целесообразным сооружение в Ивано-Франковске крематория. Это не соответствует христианским ценностям и украинской традиции", – поделился с " Версиями" своей позицией городской голова.

То есть, в общем выглядит так, что в светском государстве, где церковь, согласно Конституции, отделена от этого государства, руководствуются исключительно христианскими ценностями и традициями. В этом, впрочем, нет ничего плохого, если забыть о наличии (в Украине в целом и в Ивано-Франковске в частности) людей других вероисповеданий (тех, которые допускают сжигания), агностиков, атеистов или даже (есть и такое) христиан, которые не видят ничего еретического в сожжении после смерти. Ведь сказано в Экклезиасте: "Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах", а в католической поминальной молитве (католики ведь тоже христиане, не так ли?) можно услышать следующее: "Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху: в надежде на воскресение в жизни вечной во Христе Иисусе".

Тем не менее, некоторые специалисты отмечают, что придет время, когда вопрос сооружения крематория, к сожалению, станет для Ивано-Франковская актуальным. Ведь земли с каждым годом все меньше, а захоронений все больше. Только на Чукаловке – 1200 захоронений за прошлый год. Впрочем, пока можно согласиться с бывшим мэром Виктором Анушкевичусом в том, что население наше, в основной массе, ментально не готово к такому способу захоронения, ведь петиция в городской совет от февраля 2016 о строительстве в городе крематория так и не набрала необходимых 250 голосов.

P.S. Наверное следует добавить, что еще в 1869 году Международная медицинская конференция приняла резолюцию, в которой призвала к широкому распространению кремации, которая способствует "сохранению здоровья и земли для живых людей".