Смертность в ДТП в Украине выросла вдвое с 2010 года - эксперт

Влад Антонов, facebook Эксперт о причинах резкого роста ДТП Украина теряет немалые деньги от ДТП. Об этом заявил глава Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак. По его словам, годовые потери от ДТП в Украине составляют около 2% ВВП. Согласно европейскому методу расчета, потери Украины — около 40 млрд гривен в год. Также глава "Укравтодора" заявил, что Украина лидирует в Европе по показателям смертности граждан на дорогах.

Как с годами меняется динамика ДТП в стране, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал главный редактор сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов.

"Динамика есть по сравнению с 2009-2010 годом, раньше смертей было значительно меньше, примерно в два раза. Сейчас смертность постепенно выросла. Это связано с тем, что автомобилей стало значительно больше и уровень подготовки водителей падает, потому что сейчас вождение автомобиля считается настолько обыденным делом, что людям буквально к 17-18 годам покупают автомобиль, покупают права, люди этим гордятся, что "я купил права", поэтому о безопасности абсолютно не думают", — заявил Антонов.

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