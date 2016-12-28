РИА Новости Украина

2016 был непростым годом для итальянской экономики. На севере страны мэр Милана Джузеппе Сала (Giuseppe Sala) был вынужден подать в отставку в связи с делом о коррупции при подготовке к выставке Экспо-1016, а на юге был арестован Раффаэле Марра (Raffaele Marra), ближайший сотрудник мэра Рима, опять же по обвинению в коррупции.

Попытаемся отследить, на что был потрачен бюджет страны в 2016. Разумеется, что политики из команды, проигравшей на референдуме, присваивали себе определенную часть бюджета страны, пишет независимый журналист Sputnik Italia Марко Фонтана. Однако не стоит забывать и о том, как простой народ Италии обманула банковская система. Многие итальянские банки в этом году обанкротились, среди них банки регионов Etruria, Marche, Chieti e Ferrara. В результате 140 тысяч вкладчиков потеряли порядка 430 миллионов евро, а их руководители попали под обвинение в мошенничестве. Прокуратура также включила в список подозреваемых банк Сonsob и Banca d'Italia.

Старейший не только на Апеннинах, но и в мире банк Monte dei Paschi di Siena также в этом году вновь оказался на грани банкротства, и расплачиваться в очередной раз пришлось налогоплательщикам.

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Расплачиваются за это так называемые новые бедные. Их количество, людей, живущих за порогом бедности, в этом году возросло до 4,6 миллиона человек, это одна из самых тяжелых ситуаций в Европе.. 25% из них составляют молодые люди поколения ни-ни, то есть те, кто и не учится, и не работает. В этом году итальянцы забыли, что такое надежда, вместо этого в стране правят гедонизм и нигилизм. За 2016 году 100 итальянцев покончили жизнь самоубийством, после того как они потеряли работу или сбережения.

Но политики продолжают утверждать, что кризис уже позади. Много горя принесли Италии антироссийские санкции. Из-за отсутствия экспорта разорялись малые и средние предприятия, их убытки составили лишилась 3,6 миллиарда евро. Наибольшие убытки были понесены производителями автомобилей (экспорт упал на 60%), металлоизделий (-36%), продовольственных продуктов (-34%) и одежды (-31%). Эти цифры привели к спаду ВВП и другим негативным последствиям.

Главное поражение в этом году потерпели сами итальянцы, осознавшие, что правительству нет до них никакого дела и что реформы, которых они ждали годами, так и не осуществлены.