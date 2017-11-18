Звезда Уимблдона прекратил сотрудничество с тренером

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей объявил о прекращении сотрудничества с тренером Иваном Лендлом, сообщает Р-Спорт.

Маррей работал с Лендлом в 2011-2014 годах, а в июне 2016 года возобновил сотрудничество с 57-летним специалистом, который помог британцу во второй раз выиграть Уимблдонский турнир и завоевать золото на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

"Я благодарен Ивану за помощь на протяжении многих лет, мы добились больших успехов и многому научились в команде. Сейчас я сосредоточен на возвращении на корт и подготовке к Открытому чемпионату Австралии вместе с моей командой", — написал Маррей на своем официальном сайте.

Ранее сообщалось, что свадьба экс-первой ракетки мира американской теннисистки Серены Уильямс и американского предпринимателя Алексиса Оганяна состоялась в Центре современного искусства в Новом Орлеане.