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    Спорт

    Звезда Уимблдона прекратил сотрудничество с тренером

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    Британец Энди Маррей сообщил, что сменил тренера, так как сосредоточен на возвращении на корт и подготовке к Открытому чемпионату Австралии.
    Энди Маррей. Архивное фото
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина.  Экс-первая ракетка мира британец Энди Маррей объявил о прекращении сотрудничества с тренером Иваном Лендлом, сообщает Р-Спорт.

    Маррей работал с Лендлом в 2011-2014 годах, а в июне 2016 года возобновил сотрудничество с 57-летним специалистом, который помог британцу во второй раз выиграть Уимблдонский турнир и завоевать золото на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

    "Я благодарен Ивану за помощь на протяжении многих лет, мы добились больших успехов и многому научились в команде. Сейчас я сосредоточен на возвращении на корт и подготовке к Открытому чемпионату Австралии вместе с моей командой", — написал Маррей на своем официальном сайте.

    Ранее сообщалось, что свадьба экс-первой ракетки мира американской теннисистки Серены Уильямс и американского предпринимателя Алексиса Оганяна состоялась в Центре современного искусства в Новом Орлеане.

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