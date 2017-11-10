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    Спорт

    Обладателя "Золотого мяча" назовут 7 декабря

    (обновлено: )15
    Среди претендентов на "Золотой мяч" лидируют нападающий "Барселоны" Лионель Месси, форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду и нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар.
    Золотой мяч. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Обладатель индивидуальной награды за достижения в футболе "Золотой мяч", которую вручает французский журнал France Football, станет известен 7 декабря, сообщает L'Equipe.

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    Отмечается, что в церемонии примет участие экс-игрок сборной Франции Давид Жинола.

    Ранее был объявлен список из 30 претендентов на приз, в число которых вошли в том числе нападающий "Барселоны" Лионель Месси, форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду и нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар.

    В октябре в Лондоне состоялось вручение наград Международной федерации футбола (ФИФА), лучшим игроком года был признан Роналду.

    "Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся путем голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.

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