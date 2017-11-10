Обладателя "Золотого мяча" назовут 7 декабря

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Обладатель индивидуальной награды за достижения в футболе "Золотой мяч", которую вручает французский журнал France Football, станет известен 7 декабря, сообщает L'Equipe.

Отмечается, что в церемонии примет участие экс-игрок сборной Франции Давид Жинола.

Ранее был объявлен список из 30 претендентов на приз, в число которых вошли в том числе нападающий "Барселоны" Лионель Месси, форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду и нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар.

В октябре в Лондоне состоялось вручение наград Международной федерации футбола (ФИФА), лучшим игроком года был признан Роналду.

"Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся путем голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.